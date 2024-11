Sono stati deferiti per gestione di rifiuti non autorizzata. Sequestrati furgone e materiale contenuto

Nel Crotonese denunciati due giovani per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Più nel dettaglio, i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati ambientali e, in particolare, a quelli connessi sia con il trasporto che con il trattamento illecito dei rifiuti, hanno sorpreso un 30enne e un 32enne, residenti nel Centro Isolitano, i quali stavano spostando, all’interno del vano posteriore del loro furgone, diverso materiale ferroso senza la prevista autorizzazione e i relativi formulari.

Dopo essere stati condotti in caserma, i due, al termine degli accertamenti di rito, sono stati deferiti in stato di libertà. Il mezzo e quanto ivi rinvenuto sono stati sequestrati, nonché affidati in custodia ai due.