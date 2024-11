VIDEO | Nel format Blu Calabria l'intervista al procuratore di Vibo Valentia: «Abbiamo costituito una task force ad hoc per combattere i crimini contro il mare ed in appena tre anni abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti»

Chi difende il nostro mare? Ne abbiamo parlato nella seconda puntata di Blu Calabria, il format in onda sabato alle 14.30 su LaC Tv, con il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo sull'attività di contrasto ai reati ambientali lungo la Costa degli Dei.

Un problema che come sottolinea il magistrato ha radici lontane e profonde: «Abbiamo costituito una task force ad hoc - racconta - per combattere i crimini contro il mare ed in appena tre anni abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti. Ma è una lotta che riguarda tutti i calabresi: ciascuno, dalla associazioni ai singoli, ha il dovere di difendere dagli abusi un territorio così complicato».



