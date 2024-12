Plastic Free Reggio Calabria si prepara a chiudere l’anno in bellezza lunedì prossimo, 30 dicembre, con uno speciale evento di clean up e sensibilizzazione ambientale che avrà luogo all’Arena dello Stretto. L’iniziativa fa parte della serie di eventi organizzati in occasione della 52esima edizione del Tuffo in mare di Capodanno, che si svolgeranno dal 30 dicembre al 6 gennaio, promossi dall’Associazione Febiadi. Plastic Free sarà presente in quest’occasione con un doppio appuntamento.

Doppio appuntamento

Si comincia lunedì 30 dicembre alle ore 09:30 all’Arena dello Stretto con un clean up del Lungomare e della spiaggia aperto ad adulti e bambini, organizzato in collaborazione con l’Associazione Febiadi e l’Associazione Italiana Arbitri.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente all’evento cliccando “Partecipa” all’apposito link.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Ecologia Oggi.

Il secondo appuntamento inaugurerà il 2025 con un incontro dal titolo “Un tuffo per l’ambiente” allo “Sporting Stelle del Sud” di Pentimele alle 17:30.

La vice referente regionale per la Calabria di Plastic Free, Serena Pensabene, e la referente provinciale per Reggio, Ludovica Monteleone, interverranno insieme al vicesindaco Paolo Brunetti, al professor Felice Arena, prorettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, all’avvocato Francesco Polimeno dell’Associazione politico ambientalista e Francesca Rogolino, coordinatrice Ami di Reggio Calabria per riflettere insieme ai cittadini sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e l’individuazione di scelte e alternative sostenibili per un futuro più green.

«Ci piace l’idea di concludere l’anno insieme ai nostri amici e volontari nel modo che ci riesce meglio: prendendoci cura della nostra città insieme, dimostrando l’amore che questa popolazione nutre per il proprio territorio. Sarà un modo per festeggiare insieme i traguardi raggiunti quest’anno e augurarci di continuare a fare il meglio per la nostra Reggio anche l’anno prossimo», dichiarano i referenti reggini organizzatori degli eventi: Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Alberto Fio e Giovanni Mannuzza.