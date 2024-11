«Il Pollino ha tante frecce nel suo arco. Ampiezza territoriale e varietà di paesaggi fanno sì che il visitatore non possa consumare il suo viaggio in una sola puntata. Occorrono ripetuti ritorni per conoscere veramente il Pollino e le tante anime dei suoi luoghi. Che il punto di partenza sia il lago Duglia o Colle Impiso sul versante lucano, oppure Casino Toscano o Colle Marcione sul lato calabrese, occorre salire fino a trovarsi nel giardino degli Dei, dove esistono pini loricati giganteschi e millenari». Con queste parole, Francesco Bevilacqua, uno dei testimonial della guida Parco del Pollino e uno degli uomini simbolo che ha contribuito a farlo conoscere, definisce la bellezza del territorio. «Un angolo di Paradiso, luogo magico della natura» sottolinea il direttore de Le Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa. La guida, realizzata in collaborazione con il Parco nazionale del Pollino, sarà in edicola da martedì 17 settembre.

Le mille anime del Pollino

La scoperta del territorio è affidata a delle guide d'eccezione, oltre a Bevilacqua, anche lo chef Francesco Mazzei, la cantante Arisa e lo studioso Giuseppe Appella. Un volume completamente dedicato al parco e a tutte le attività che qui si possono fare. A partire dai monumenti e i siti di interesse storico archeologico e culturale, gli alberi monumentali, la fauna e le sue specie più significative che vivono nel parco con itinerari che indicano i possibili luoghi di avvistamento. Poi ancora i percorsi dell’arte, con musei e le esposizioni da non perdere, i borghi caratteristici e il Pollino arbereshe, oltre alle varie attività sportive da praticare nel corso di tutto l’anno (trekking, ciaspolata, canyoning, mountain bike, sci di fondo, motoslitta etc).

La guida

Una sezione è dedicata al benessere e al relax (con percorsi termali, trattamenti e yoga) e un’altra al Pollino a misura di bambino (aree attrezzate, percorsi nei boschi, parchi avventura).

Un focus è incentrato sui prodotti tipici che qui si coltivano e prendono vita (come i fagioli poverelli di Rotonda, la lavanda, la patata rossa, la pera signora). In conclusione un elenco delle feste e dei festival che hanno luogo nel Pollino. Non mancano le ricette tradizionali degli chef e i ristoranti, le botteghe del gusto e una selezione di luoghi dove dormire.