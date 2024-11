Al via via il secondo Master di I livello in Marketing Management dell'UMMM, pensato per gli imprenditori di domani. #Unponteperilfuturo si conferma hashtag di progetto, la cui comunicazione, anche quest’anno, sarà affidata al Gruppo Pubbliemme

«L’affermazione di una cultura manageriale è l’unica prospettiva perseguibile per il rilancio definitivo della nostra regione». Con questa convinzione, il professore ordinario di economia e gestione delle imprese e coordinatrice del corso di laurea in economia aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Maria Colurcio ha annunciato la seconda edizione del master in marketing management attivato nel suo ateneo, del quale è direttrice, e che il Gruppo Pubbliemme sostiene in qualità di partner strategico. Un’occasione preziosa, alla luce del fatto che gli atenei extraregionali attraggono oltre il 40% degli studenti calabresi intenzionati ai corsi di perfezionamento degli studi: e che costituisce così una valida alternativa territoriale. Ad affiancare la direttrice un gruppo di lavoro composto dalle prof.sse Monia Melia e Angela Caridà, facenti parte anche del comitato scientifico.



Apprendimento interattivo

«Agiamo con l’intenzione di migliorare la competitività delle imprese locali e favorire lo sviluppo del territorio -ha dichiarato la prof.ssa Colurcio -. E siamo certi di rispondere alle esigenze delle imprese di Calabria, lavorando alla valorizzazione delle risorse territoriali ed alla creazione di opportunità».



Il fine condiviso con i partner

Offrire a laureati, imprenditori, amministratori e amanti delle scienze gestionali un percorso di arricchimento altamente professionalizzante è obiettivo condiviso anche dal Gruppo Pubbliemme, che proprio per la comunicazione dell’iniziativa ha messo a disposizione tutti i media del network LaC, editi dalla società editoriale Diemmecom. Il corso si avvarrà anche della collaborazione di grandi aziende della regione, che ospiteranno gli studenti per lo stage finale.



Le modalità

Il Master offre un percorso di apprendimento interattivo, con un approccio combinato tra teoria e pratica di impresa. La didattica sarà quindi sia d’aula tradizionale che interattiva (project work, case study, visite aziendali e seminari con imprenditori e manager d’impresa) e prevede uno stage in azienda. Circa l’80 % dei docenti proviene da altre università, sia italiane che estere (dalla Svezia a Catania), e le lezioni saranno tenute anche in lingua inglese. Previsto infine un modulo di 30 ore in business English. Ad ospitare le lezioni frontali, la scuola dell'Alta Formazione UMG, presso il complesso monumentale San Giovanni. Le lezioni sono riservate ad un minimo di 8 ed un massimo di 30 corsisti, siano essi aspiranti imprenditori o futuri consulenti d’impresa. La frequenza settimanale prevede lezioni nei giorni di venerdì, full time (9.00 - 13.00 e 14.00 - 18:00) e di sabato part time (9.00 - 13.00). Le iscrizioni chiuderanno il 26 marzo 2020. Informazioni, moduli d’iscrizione e altre informazioni:

https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2019-2020

https://servizi.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=209

https://www.facebook.com/UMMM-Master-Marketing-Management-UMG-2042039972549906/?modal=admin_todo_tour