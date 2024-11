È bandiera blu dal 2012 la frazione del comune crotonese di Melissa. Un riconoscimento che conferma la qualità delle acque e dei servizi offerti

Bandiera verde e bandiera blu sventolano ancora su Torre Melissa, la frazione del comune crotonese di Melissa che riceve il riconoscimento della Foundation for Environmental Education dal 2012, confermando la qualità delle spiagge e dei servizi per grandi e piccini. «Per noi è una grande soddisfazione il fatto di consolidare alcune posizioni importanti - commenta il sindaco Gino Murgi - perché è difficile arrivarci ma è altrettanto difficile mantenere queste posizioni. Quindi questi sono riconoscimenti che danno merito alla mia comunità prima di tutto. Oggi le statistiche parlano chiaro: circa il 70% dei turisti vanno in vacanza nei siti della Fee e tra questi siti trovano anche Torre Melissa. Questo ci aiuta nell'avere risposte concrete e una domanda forte. Non a caso stiamo crescendo ogni anno».

Una conferma dunque ma anche uno stimolo per continuare a lavorare migliorando la qualità dei servizi e promuovere la sostenibilità ambientale. «Quest'anno speriamo di avere una grandissima stagione - aggiunge Murgi - tra il 25 aprile e il primo maggio abbiamo ripulito le spiagge perché la gente che viene non solo deve sentire ma deve vedere concretamente che Melissa, Torre Melissa, merita la bandiera blu».