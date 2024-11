Comune, Polizia Municipale, ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. Chi doveva vigilare? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti finiti nell’indagine avviata dalla Procura per far luce sulla situazione di degrado assoluto registrata in città

La città immersa nella spazzatura. I cittadini arrabbiati. La Procura che vuole vederci chiaro. Pensavamo di avervi raccontato tutto della storia che ruota attorno al degrado di Vibo Valentia. Quello che non vi avevamo ancora raccontato, in attesa che la Procura chiarisca chi abbia fatto cosa e soprattutto chi non abbia fatto cosa, è il rimpallo di responsabilità che nessuno vuole prendersi. Ora 10:00. Ci dirigiamo a Palazzo Luigi Razza, sede del Comune. Verso quel settore “Ambiente” divenuto incandescente nelle ultime ore dopo l’indagine scattata su input del Procuratore Giordano e portata avanti dal Nucleo Ambiente dei carabinieri. Tra una sfilza di uffici vuoti troviamo Alfonso Colaci, funzionario dello stesso settore nelle ultime ore interrogato in qualità di direttore esecuzione del contratto con la Dusty. La ditta che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in città. Sotto la lente d’ingrandimento della Procura, infatti, l’intero capitolato d’appalto.

Davanti agli uomini guidati dal luogotenente, Gaetano Vaccari ci è finita anche Adriana Teti, dirigente anche del settore Ambiente che lo stesso Colaci ci invita a sentire per avere maggiori informazioni. Proviamo a raggiungerla nel suo ufficio. Ma della dirigente in Comune oggi non c’è nessuna traccia. Dopo aver cercato in lungo e in largo decidiamo quindi di telefonarle. Le risposte alle domande che poniamo alla dirigente sono molteplici. Ma e’ quel «nessuno» strillato da Adriana Teti al quesito «a chi toccava vigilare per non arrivare a tutto questo?» che ci lascia un po’ perplessi. Dal Comune, quindi, ci spostiamo alla sede vibonese della Dusty, la ditta al centro della vicenda per parlare con il responsabile, il signor Davide Golino. Ci dicono che oggi non è presente e allora proviamo anche in questa occasione a raggiungerlo telefonicamente. Il telefono squilla ma nessuno risponde. E intanto Vibo Valentia affoga nel percolato.



Leggi anche: Rifiuti a Vibo, indagini sull’appalto alla ditta Dusty

Caos rifiuti, Lorenzo Lombardo nuovo assessore all’Ambiente al Comune di Vibo

Vibo Valentia sommersa dai rifiuti, carabinieri in Comune su ordine della Procura