Vandali in azione questa notte a Vibo Marina: appiccato il fuoco a 5 cassonetti dell'immondizia. L'episodio denunciato ai Carabinieri

Indignazione e rabbia dopo l'atto vandalico compiuto stanotte a Vibo Marina, quando ignoti hanno appiccato il fuoco a 5 cassonetti dell'immondizia. Bidoni a quell'ora pieni di pattume e le cui fiamme inevitabilmente hanno sprigionato diossina, sostanza altamente nociva. Il risveglio dei cittadini non è stato dunque dei migliori. Tutto l'abitato di Vibo Marina è stato, per ore, invaso dall'odore acre del fumo. Il primo incendio è stato appiccato in via Umbria. Poco distante, in fumo altri due contenitori sistemati in via Stazione, nei pressi della statua di Padre Pio e ancora fuoco a un altro cassonetto situato in una traversa di via Senatore Parodi. Sul posto, per spegnere gli incendi, i vigili del fuoco del vicino distaccamento. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione. Per il responsabile della "Progettambiente", Rino Farfaglia "si tratta di un gesto inqualificabile che vanifica il lavoro degli operai della ditta che nonostante le difficoltà - afferma - riescono a mantenere pulita la frazione marina". Episodi analoghi si erano già verificati nei giorni scorsi nella città capoluogo e in altre frazioni, dove l'emergenza rifiuti non è mai completamente rientrata.