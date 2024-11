La polizia stradale di Vibo nella giornata di ieri ha proceduto al sequestro di un’area pari a circa 5000 mq utilizzata come discarica di rifiuti pericolosi depositati senza nessuna coibentazione. Avviati gli accertamenti sull’inquinamento del suolo

Nell’ambito del piano di azione nazionale denominato “Focus ‘Ndrangheta”, pianificato dalla locale Prefettura e che vede coinvolte tutte le forze di polizia per un maggiore controllo del territorio, personale della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, coadiuvato da una pattuglia del locale comando del Corpo Forestale dello Stato, ha proceduto nella giornata di ieri al controllo di una ditta di autoricambi lungo la strada provinciale 17, nel territorio di Filandari ed appartenente a S.G., di anni 51, pregiudicato del luogo con misure di prevenzione a carico.

Nella circostanza, gli accertamenti hanno fatto emergere un vero e proprio sito adibito al deposito di rifiuti pericolosi, costituti da veicoli in disuso non bonificati, con relative batterie al piombo, liquidi di lubrificazione e di refrigeramento, nonché pneumatici e parti di ricambio, depositati sul terreno senza nessuna coibentazione.

L’intera area, pertanto, pari a circa 5.000 mq e tutto materiale in essa contenuto è stato sottoposto a sequestro penale in relazione al reato di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi a carico del titolare, in attesa delle operazioni di stoccaggio e smaltimento.

Continueranno gli accertamenti sull’inquinamento del suolo già perpetrato, sotto le direttive dell’autorità giudiziaria procedente ed intervento degli uffici competenti (Arpacal), al fine di rendere applicabile la recentissima normativa sui reati ambientali pubblicata nel maggio scorso.