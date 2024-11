In Calabria i rifiuti si smaltiscono a singhiozzo anche quest’estate, ma a Vibo Valentia ad andare in tilt puntualmente è la raccolta differenziata. La Dusty, la società siciliana che è in scadenza di contratto, è stata nuovamente multata dal Comune, e i ritardi nella raccolta giornaliera sono sotto gli occhi di tutti. A Vibo Marina, addirittura, un gelataio arriva ad una provocazione: visto che chi raccoglie non intende modificare il programma settimanale, non tenendo conto cioè che con l’arrivo della stagione turistica gli abitanti si moltiplicano, si crea il rischio di dover mantenere i rifiuti dentro i laboratori, in luoghi dove l’igiene dovrebbe essere massima.

Sul tema del futuro appalto, l’assessore Vincenzo Bruni è ancora abbottonato. L’esecutivo Limardo sta ancora studiando “la pratica” e non è sicuro che vi sarà lo sdoppiamento dei servizi spazzamento strade e raccolta porta a porta. Infatti, i cittadini si lamentano soprattutto di questo degrado per le vie – anche centrali, anche quelle che dovrebbero essere il biglietto da visita per una città che ha una potenziale dimensione turistica - certamente causato dalla malsana pratica del “lancio del sacchetto” in strada, che però è aggravato dal fatto che i netturbini poi non puliscono.