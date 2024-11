Nelle prime ore di questa mattina, i militari della Guardia Costiera di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, congiuntamente a personale della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e personale appartenente al Commissariato della Polizia di Stato di Villa San Giovanni, hanno intercettato e bloccato un autotrasportatore alla guida di un furgone, pronto ad imbarcarsi per la Sicilia con un carico ingentissimo di prodotto ittico sottomisura illegalmente detenuto.

I movimenti, gli atteggiamenti ed il fare ambiguo dell’autotrasportatore, hanno insospettito il personale presente lungo le vie di accesso agli imbarcaderi, tanto da far scattare il fermo ed il controllo del veicolo, che ha permesso di accertare la presenza nel vano di 85 cassette in legno contenente l’ingente e prezioso carico di novellame di sarda, “bianchetto”, pronto per essere immesso nel mercato clandestino siciliano.

Il novellame di sarda, è una specie la cui cattura è vietata dalla normativa nazionale e comunitaria ed è stata bandita dalla comunità europea in quanto viene effettuata con reti illegali non selettive, risultando fortemente dannosa per l’ecosistema marino, incidendo negativamente sull’habitat in generale e mettendo a serio rischio un importante anello della catena alimentare dei nostri mari.

Alle due persone presenti all’interno del mezzo, entrambi residenti nella provincia di Palermo, oltre al sequestro cautelare amministrativo del prodotto ittico per un peso complessivo di 425 kg, sono state altresì comminate sanzioni amministrative per un totale di euro 25.000, per detenzione, trasporto e commercio di prodotto ittico sottomisura. Il novellame sequestrato è stato destinato alla distruzione, in quanto privo di alcuna documentazione di tracciabilità. Nel corso dell’attività è altresì intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della locale Compagnia.