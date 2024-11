La situazione metereologica non muterà nemmeno per il prossimo fine settimana, dopodichè le temperature risaliranno a 30°

La burrasca di Ferragosto continuerà a colpire il territorio calabrese durante questo weekend. Oggi e domani infatti, lungo le zone adiacenti alle coste di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria si svilupperanno temporali pomeridiani con forte grandine. I venti di Maestrale favoriranno un clima ventilato e con temperature decisamente non calde.

Questa situazione non muterà nemmeno per il prossimo weekend. Soprattutto per sabato, sono previsti pioggia e temporali, anche di grande intensità con la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento

Le temperature cominceranno a salire prima sulle regioni settentrionali e in Toscana, con valori via via superiori ai 32-33°, successivamente al sud e sulle due isole maggiori con temperature che arriveranno fino a 30°.