«Xylella a Taurianova, si agisce senza perdere tempo: al via l'eradicazione delle prime piante infette». Lo scrive sui social l'assessore regionale calabrese all'Agricoltura Gianluca Gallo. «Stiamo effettuando - spiega Gallo in un video su facebook - un'operazione che mai avremmo voluto fare: l'eradicazione degli ulivi e delle altre piante vettore della Xylella nell'area infetta di Taurianova. Queste operazioni sono necessarie per eliminare le piante malate e quelle situate nel raggio di 80 metri dall'ultimo focolaio, procedendo poi alla bruciatura di fogliame e tronchi. È un intervento deciso, fortemente voluto dal presidente Occhiuto e dall'assessorato all'Agricoltura, coordinato con Crea e Arsac. Ringraziamo per l'ausilio Calabria Verde, i carabinieri forestali e il Comune di Taurianova, che ha compreso la necessità di intervenire con fermezza per fermare l'epidemia».

«Ai proprietari - conclude Gallo - garantiamo che procederemo con le ripiantumazioni non appena sarà tecnicamente possibile. Infine, rassicuriamo tutti su olio e olive: la Xylella non inficia minimamente la qualità del nostro olio, che rimane d'eccellenza».