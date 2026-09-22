Nuovo allarmante episodio di violenza in Viale Isonzo. Secondo quanto riferito alle Forze dell’ Ordine, dopo aver parcheggiato sotto casa un giovane è stato affiancato da una utilitaria da cui sono scesi quattro individui col volto coperto i quali hanno tentato subito di aprire le portiere della sua vettura.

Per fortuna non aveva ancora spento il motore per cui l’autoblocco di sicurezza lo ha in qualche modo protetto. Il suo primo istinto a quel punto è stato di inserire la marcia indietro e fuggire velocemente a quell’agguato.

L’episodio si è verificato domenica sera prima della mezzanotte.

Non è chiaro se i malviventi puntassero all’auto del giovane, incensurato e dalla vita privata tranquilla, ai suoi eventuali oggetti di valore o se avessero qualche motivo di rivalsa personale.

Il malcapitato si è rivolto subito ai Carabinieri da cui poco dopo è stato riaccompagnato a casa, anche per gli opportuni rilievi. Della banda ovviamente non c’era più alcuna traccia.

Le indagini, affidate al Commissariato di Pubblica sicurezza di Catanzaro Lido, potrebbero giungere a identificare la targa dell’auto e magari anche alla identità dei soggetti, celata non è chiaro se da maschere o passamontagna.

Il gravissimo fatto di cronaca riapre inevitabilmente i riflettori sulla invivibilità di alcune zone dei quartieri a sud, dove la prevaricazione ed il malaffare sono all’ordine del giorno e della notte.