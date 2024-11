Un cucciolo di leone è stato trovato, in una gabbia, abbandonato in un campo alle porte di Utrecht, nel centro dell'Olanda. Lo ha reso noto la polizia olandese che ha avviato la ricerca dei proprietari. «Abbiamo trovato un messaggio piuttosto straordinario: un testimone che diceva di aver trovato un piccolo leone chiuso in una gabbia, in mezzo a un parco» ha scritto la polizia. Il felino, di circa 4 mesi, è stato avvistato da un corridore vicino al villaggio di Tienhoven, a circa 10 chilometri a nord di Utrecht. L'animale è stato quindi visitato da un veterinario e poi consegnato alla Fondazione Lion nel nord del Paese.