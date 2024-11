È stato avvistato e fotografato lungo il Tirreno cosentino. Si tratta di un esemplare adulto in buone condizioni di salute

Giornata di sole e mare anche per un fenicottero, avvistato e fotografato in tutta la sua bellezza lungo le coste del Tirreno cosentino. Lo scatto, realizzato da Alessia F, è stato postato sulla pagina social di Cosenza 2.0 riscuotendo grandissimi consensi. L'esemplare appare in buone condizioni. Allertate associazioni e istituzioni. In particolare, il Cras Rende Cipr ha rassicurato: «Si tratta di un individuo adulto che staziona in zona. Al momento - aggiungono i referenti - vola senza problemi. Le indicazioni sono di lasciarlo tranquillo e non stressarlo per fare foto e selfie». Il fenicottero, diffuso in Asia, Africa ed Europa, è un volatile dal caratteristico becco ricurvo. Elegante e colorato, è in grado di coprire in volo ampie distanze. Iniziò a nidificare in Italia a partire dagli anni Novanta e gli avvistamenti non sono rari in regioni come la Sardegna, la Puglia e la Toscana.

g.d'a.