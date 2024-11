È stata trovata da sola e impaurita a meno di tre mesi di vita. I veterinari stanno valutando delle operazioni chirurgiche per rimuovere gli arti e l'organo sessuale in più

È stata trovata da sola e impaurita nel parcheggio di un centro commerciale. Ha meno di tre mesi ed è una una femmina di Spaniel. Ariel, così è stata chiamata, non è però un cagnolino come tutti gli altri: è nata infatti con ben sei zampe. La sua storia arriva dal Pembrokeshire - una contea del sud-ovest del Galles nel Regno Unito - ed è stata raccontata da La Zampa, canale del quotidiano La Stampa dedicato agli animali.

La cucciola ha due zampe posteriori in più, attaccate tra loro, e inoltre una doppia vagina. È già in cura in una clinica veterinaria, dove è stata portata dopo il ritrovamento nel parcheggio. I dottori stanno valutando delle operazioni chirurgiche per rimuovere gli arti e l'organo sessuale in più. Inoltre, spiegano, la zampa destra posteriore potrebbe non avere sensibilità a causa della cattiva formazione del bacino.

Intanto per le cure sono già state raccolte più di duemila sterline ed è già corsa all'adozione: oltre duecento persone si sono già fatte avanti, ma, spiegano i veterinari, bisogna prima capire con certezza come intervenire per donarle un po' di normalità.