Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta questa mattina in via Girolamo Marafioti per recupero animali. Due gattini sono rimasti incastrati nel vano motore di un Suv Range Rover probabilmente nel tentativo di trovare riparo dal maltempo di ieri. Ad accorgersi della presenza dei piccoli felini lo stesso proprietario della vettura che, sentendo i miagolii, ha provveduto a chiamare i soccorsi. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i due piccoli animali che fortunatamente non presentavano ferite. Gli animali venivano lasciati in consegna al proprietario del mezzo.