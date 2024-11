Dal Brasile a Gioia Tauro il ragno che stimola l'erezione. Ma può anche uccidere. L'animale è stato scovato su un carico di banane subito isolato.



È successo al porto di Gioia Tauro dove con un carico di banane è arrivato anche questo ragno, il cui nome scientifico è “Phoneutria nigriventer”, più comunemente conosciuto come ragno delle banane. È un aracnide appartenente alla famiglia Ctenidae, dal nome comune di Ragno errante del Brasile o ragno vagabondo brasiliano.



È conosciuto per la sua aggressività e, soprattutto, per la tossicità del suo veleno. Anche se la percentuale di persone morte dopo essere state punte da questo esemplare resta limitata al 2-3% dei casi. Il morso del ragno ha però un curioso effetto collaterale: tra le persone colpite sono segnalati casi di priapismo.



Tornando ai fatti, l’esemplare di ragno del Brasile è stato subito catturato stato e messo in sicurezza dal personale MCT, è stata contattata la Sanità marittima, e il fitopatologo, Nicola Cuccomarino, che ha prelevato il pericoloso Aracnide per la conferma identificativa dello stesso e affinché possa essere messo in immediata quarantena.



Situazioni del genere impongono però maggiori cautele nell’apertura dei container sia per evitare l’ingresso di animali, come in questo caso, e soprattutto per gli agenti patogeni estranei di possibile importazione. E prevenire così azioni dannose irreversibili per tutto il territorio.