Il rapace recuperato in località Pietrarossa è stato trasferito per le cure necessarie al Cipr di Rende

Un esemplare di gufo è stato soccorso nel Cosentino grazie alle guardie venatorie volontarie. La notizia è contenuta in una nota stampa nella quale si spiega: «Durante un servizio di vigilanza a tutela del patrimonio faunistico e dell’ambiente, il tenete Domenico Magurno e il luogotenente Carlo Paternoster, le Guardie venatorie volontarie Anlc hanno rinvenuto, in località Pietrarossa agro del comune di Diamante, un esemplare di Gufo (Asio otus) che presentava una vistosa ferita all’ala sinistra, sicuramente causata dall’accidentale urto, nella fase di volo, ai i fili della locale rete elettrica».

L’animale, una volta recuperato, è stato affidato al Cipr, Comitato italiano protezione uccelli rapaci di Rende per le cure del caso.