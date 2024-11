Aveva in casa, senza essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge, un esemplare di iguana. Un uomo di Roggiano Gravina è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri e dai carabinieri forestali con l'accusa di detenzione illegale di animali esotici. L'animale, un maschio adulto appartenente alla famiglia delle iguanidee, è stato sequestrato e portato momentaneamente nella "Fattoria didattica" di Roggiano Gravina in attesa di essere trasferito nel Centro recupero animali selvatici di Rende. La detenzione di animali esotici è regolamentata da un accordo sul commercio internazionale di specie a rischio di estinzione (Cites), definito "Convenzione di Washington".