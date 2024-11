Hanno provato di tutto per liberare il cane dal rettile. Il video dell'impresa è divenuto in poco tempo virale

Rischiava di morire ucciso dalla stretta di un boa. Alcuni bambini hanno lottato con tutte le loro forze per liberare il cane dal rettile. La scena è stata ripresa con il telefonino ed il video è divenuto in poco tempo virale. Nelle immagini si vedono i ragazzi adoperarsi per distrarre il serpente, colpendolo ripetutamente per assicurare la fuga al quadrupede. L’intervento di altri giovani ha evitato il peggio: il cane è stato salvato.