L'hanno chiamata Sec dopo averla recuperata per strada, abbandonata e smarrita. Una pattuglia dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” in servizio sulla SS 18, non lontano da un distributore di benzina in direzione Mileto (VV), ha notato la cucciola camminare a bordo strada, confusa dalle macchine che le passavano accanto e con il rischio di essere investita.

I militari, una volta guadagnata la fiducia della cagnolina, denutrita e impaurita, l'hanno recuperata e portata alla base, all’aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia, dove la cucciola, di circa un mese, è stata nutrita ed accudita.



«Adesso “Sec” - scrivono i carabinieri in un comunicato - gode di ottima salute e può giocare allegramente nei prati e nelle camerate della caserma, certa di essere entrata a pieno titolo nella famiglia del prestigioso reparto speciale dell’Arma, i cui componenti sono uniti da un legame che, andando oltre la semplice colleganza, non contempla in nessun caso l’abbandono dei propri compagni, costi quel che costi».