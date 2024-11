È successo a Sibari. L’esemplare, ferito ad un’ala, è stata recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco. Sarà sottoposta ad intervento chirurgico

Una cicogna investita da un'automobile a Sibari, ferita ad un'ala e finita in un canale, è stata recuperata e messa in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce. La strada in cui l'animale é stato investito è quella che costeggia il villaggio turistico della frazione Marina.



L'allarme é stato lanciato da alcuni testimoni. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati i vigili del fuoco insieme ad alcune guardie zoofile. Con loro anche il referente della Lipu per la zona della Sibaritide, Salvatore Golia, ed un veterinario. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la cicogna, che è stata recuperata e portata nello studio del veterinario, dove le è stata riscontrata la lesione di un tendine dell'ala destra.



Secondo quanto é stato stabilito, prima di essere affidata al centro Cras di Rende, la cicogna sarà sottoposta ad intervento chirurgico.