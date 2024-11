Gettato sotto un ponte a soli 50 giorni di vita. Ma, per sua fortuna, un cittadino ha udito i suoi guaiti e lanciato la segnalazione consentendo l’intervento del Gruppo comunale della Protezione civile di Mongiana. Civilina, così è stato chiamato il cucciolo di cane salvato nella giornata di ieri, è stato recuperato dalla squadra in località Ferriere nella Riserva statale “Cropani Micone”.



Per lei, abbandonata, ferita e impaurita, il lieto fine è ancora tutto da scrivere. Il vice coordinatore Rocco Castauro unitamente al volontario Antonio Pisano si sono avventurati sotto un ponte – dove era stato gettato – provvedendo al recupero della bestiola. Con loro anche i volontari Domenico Martino, Pasquale Rullo, Francesco Ciconte e Fernando Alvino. Dopo aver informato il sindaco Bruno Iorfida, si è provveduto a contattare il Servizio veterinario dell'Asp di Vibo Valentia.

A prestare le prime cure, la dottoressa Bartone, la quale ha confermato le fratture lacero - contuse agli arti posteriori. Civilina, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. In attesa di predisporre un’adozione, il cucciolo è stato quindi affidato al Gruppo comunale – nello specifico al caposquadra Peppe Ierace. Si cerca per lei una famiglia in grado di darle l’affetto che merita. Le spese mediche sono state sostenute dal primo cittadino e dai ragazzi del Gruppo Protezione civile.