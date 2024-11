VIDEO | L'evento non costituisce una novità per il litorale cassanese dove una tartaruga caretta caretta, nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorso, aveva depositato le uova

Sono quarantacinque le piccole tartarughe marine Caretta Caretta venute alla luce la notte scorsa sul litorale di Cassano allo Jonio. La schiusa è avvenuta sulla spiaggia nei pressi del lido "Marlusa" di Marina di Sibari dove una tartaruga caretta caretta, nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorso, aveva depositato le uova. Il nido era stato scoperto da alcuni volontari sotto gli ombrelloni e immediatamente era stato spostato e messo in sicurezza. Dopo quarantasette giorni di incubazione naturale quarantacinque uova delle 54 depositate si sono schiuse e le piccole tartarughe hanno potuto raggiungere il mare. L'evento non costituisce una novità per il litorale cassanese. Era accaduto già altre due volte, nell'estate del 2008 e nell'estate 2014 che le tartarughe nidificassero in questa zona. La schiusa è stata seguita da Gianluca Cirelli, biologo marino responsabile del Wwf di Policoro e dal Wwf di Corigliano-Rossano.

