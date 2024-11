VIDEO | Una volta individuate, sono state trasferite in un sito più idoneo e sicuro per la cova. A notare i segni della deposizione i pescatori della cooperativa Stella del Mare

Un piccolo miracolo della natura si è registrato sulla spiaggia di Soverato dove nella mattinata odierna i pescatori della cooperativa Stella del Mare, nell'area dedicata all'alaggio delle proprie imbarcazioni, hanno rinvenuto le tracce di una tartaruga marina, segno della probabile deposizione di uova. Circostanza verificata dalla biologa Stefania Giglio dell'associazione Mare Calabria, referente del Centro Recupero Animali Marini di Montepaone.





Dopo una breve ricerca è stato quindi individuato il nido e allertato il Wwf Crotone e Catanzaro che si è subito attivato per il trasferimento delle uova, ben 118, in un sito, sempre ubicato sull'arenile del comune di Soverato, più idoneo e sicuro per il naturale corso della cova.

Alle operazioni di recupero era presente anche il sindaco di Soverato Ernesto Alecci che ha così commentato: «Voglio ringraziare i pescatori di Soverato per aver dimostrato grande senso di responsabilità e consapevolezza dell'importanza della tutela dell'ambiente e delle specie protette. Un'ulteriore testimonianza del buono stato di salute del nostro mare e della nostra spiaggia. Aspettiamo ora che tra qualche settimana le 118 nuove piccole "concittadine" possano nuotare libere in mare».