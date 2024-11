VIDEO | Una volta soccorsa, hanno levato via un corpo estraneo che poteva rischiare di farla morire: un banalissimo bastoncino di plastica

La plastica dispersa in mare rischiava di fare una nuova vittima, una bellissima tartaruga Caretta Caretta. Per sua fortuna, mentre nuotava con notevoli difficoltà, si è imbattuta un trio di pescatori al largo di località Sant’Irene, a Briatico. Giuseppe, Giovanni e Francesco, i nomi dei tre pescatori, hanno avuto il buon cuore di tirarla su, capire che qualcosa le impediva di respirare correttamente e mettersi all’opera. Bloccata sul lato della barca, la tartaruga è stata dapprima immobilizzata e poi, con l’ausilio di un bastone e di una tenaglia, hanno levato il corpo estraneo che poteva rischiare di farla morire: un banalissimo bastoncino di plastica di un lecca lecca.

Una volta terminata l’operazione, l’animale è stato rilasciato in acqua ed ha potuto riprendere il largo, con somma soddisfazione di Giuseppe, Giovanni e Francesco e tutti coloro che amano gli animali e si battono per mettere fine al crescente fenomeno delle plastiche in mare, vero killer di una moltitudine di pesci.