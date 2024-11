VIDEO | Cronaca di una mattinata di paura e coraggio lungo la linea ferroviaria di Pizzo. Il rettile destinato a un centro di recupero per animali selvatici

Viene in queste ore custodito dal delegato WWF, Pino Paolillo, il giovane esemplare di pitone moluro indiano, trovato lungo la massicciata della ferrovia, a pochi metri dalla stazione di Pizzo. Un serpente non velenoso, ma classificato come pericoloso, che era stato avvistato da alcuni operai impegnati a ripulire l’area prospicenti ai binari. «Ho avuto un po’ paura ma poi l’ho preso dalla coda» ha dichiarato Rosario Gallo che, con gli altri colleghi, ha prima allertato i vigili urbani assistendo alle operazioni di recupero da parte dei veterinari dell’Asp. Paolillo spiega che ora il rettile, tramite i carabinieri forestali di Reggio Calabria, verrà destinato ad un Centro recupero animali selvatici, a Cosenza o Catanzaro.

Il serpente, lungo poco meno di 2 metri e dal peso di 10 chili, potrebbe essere scappato a qualche collezionista della zona che, se provvisto di adeguata documentazione – visto che l’animale appartiene ad una specie protetta, soggetta a divieto di commercializzazione – potrebbe reclamarlo e tornarne in possesso.

