I membri del Centro italiano protezione civile di Gioia Tauro hanno recuperato in zona Ponte vecchio, un esemplare di poiana ferito ad un'ala, molto probabilmente da un’arma da fuoco. Sono stati contattati da un cittadino che ha trovato l’esemplare in difficoltà nella sua campagna. Hanno preso in consegna l’animale spaventato, prestandogli le prime cure per salvargli la vita. Purtroppo, sono molti gli episodi di rapaci vittime di bracconaggio e incidenti.

Il recupero del rapace

«Anche se non ci occupiamo di questa tipologia di soccorso, tramite i social, abbiamo trovato l’ente che si occupa di questi rapaci – afferma Giuseppe Gaizza uno dei responsabili del centro italiano protezione civile di Gioia Tauro -. L'esemplare è stato consegnato alla polizia metropolitana, ed è stato subito portato al Centro recupero animali selvatici di Catanzaro. Vorrei ricordare a chi spara in aria per caccia, che questi rapaci appartengono a una specie protetta e quindi si rischia l'arresto».

La poiana è un rapace diurno diffuso nella maggior parte d'Europa, raggiunge anche l'Asia e l’Africa. All’aspetto, ricorda un’aquila, sebbene abbia dimensioni inferiori. Predilige i boschi, ma per la caccia si sposta in territori aperti. Preda piccoli mammiferi, roditori, uccelli, rettili, invertebrati e anfibi vari. Si spera che guarisca presto e torni, appena possibile, a volare libera e indisturbata nei cieli.