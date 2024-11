Disavventura per l’animale e il suo proprietario. La vicenda avvenuta in tarda mattinata a Moladi in una zona di campagna

Un cane e il suo proprietario sono stati soccorsi stamani dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. In particolare gli operatori sono intervenuti intorno alle ore 11.30 in contrada Presugero a Moladi di Rombiolo per il recupero di un cane.

Nella mattinata il cane era precipitato in un dirupo profondo circa 10 metri ed il proprietario, nel tentativo di recuperarlo, era rimasto bloccato insieme all'animale. Non riuscendo più a risalire a causa del pendio scosceso e scivoloso, ha allertato la Sala operativa dei Vigili del fuoco che ha inviato dalla sede Centrale la squadra operativa con il supporto della squadra Speleo alpino fluviale. I vigili hanno quindi recuperato cane e proprietario riportandoli in prossimità della strada.