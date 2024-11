Il pastore tedesco ha lasciato il convento dei frati a Viareggio per raggiungere il parroco partito per un viaggio. Si è poi gettato in acqua rimanendo incastrato tra gli scogli. Una volta recuperato, è stato riaffidato ai proprietari

E' scappato dal Convento dei frati della parrocchia di Sant'Antonio di Viareggio (Lucca), probabilmente nel tentativo di seguire il parroco Elzeario Nowak, partito per un viaggio. Dopo aver percorso alcuni chilometri lungo la Passeggiata, alcuni pescatori lo hanno visto tuffarsi in acqua all'altezza del fanale rosso. Protagonista Jack, un pastore tedesco che ha nuotato a lungo attraverso l'imboccatura portuale in direzione del fanale verde, finendo per rimanere incastrato tra due scogli, visibilmente affaticato.





E' scattato quindi l'allarme alla sala operativa della guardia costiera di Viareggio, intervenuta sul posto con un mezzo nautico e con personale via terra. Prima del loro arrivo l'animale è stato assistito da alcuni pescatori sportivi.

Una volta recuperato dall'acqua, rifocillato e verificato che fosse in buone condizioni di salute, Jack è stato restituito ai legittimi proprietari, nel frattempo allertati del ritrovamento dalla Capitaneria di porto.