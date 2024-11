L’immagine postata sui social ha raccolto commenti positivi. Gli avvistamenti non sono rari in Calabria ma vengono accolti sempre con grande curiosità

Passeggiata lungo il fiume Corace, nella serata di ieri, per un fenicottero. L'esemplare è stato fotografato nei pressi del corso d’acqua, nel Catanzarese. L’immagine è stata poi postata nel gruppo Sei di Marina di Catanzaro se… (Gianluca Bellacoscia), suscitando commenti positivi. I fenicotteri, dal latino “ali purpuree”, animali curiosi e sociali, sono famosi per il colore rosa del piumaggio (dovuto a crostacei di cui sono ghiotti) e nel periodo invernale tendono a migrare nelle zone a clima mite. Gli avvistamenti in Calabria non sono rari ma sono sempre accolti con interesse.