Tre esemplari di lupi sono stati individuati e filmati lungo le strade del Vibonese e in particolare nel Comune di Drapia. Un avvistamento eccezionale registrato in località Torre Galli, alle porte della frazione Caria lungo l’arteria che conduce a Tropea. Un evento raro dal punto di vista scientifico e naturalistico, atteso che nella zona di Monte Poro – da quanto è stato possibile ricostruire – il lupo era scomparso da oltre un secolo.

La presenza dei tre esemplari in zona ha scatenato commenti del tutto privi di qualunque fondamento in ordine alla loro pericolosità. Rischiosa, invece, l’azione dell’automobilista che ha filmato gli animali che per poco non ne travolgeva uno. Il lupo è stato considerato specie protetta per la prima volta nel 1971, con il Decreto Ministeriale Natali, che ne vietò la caccia e l’uso di bocconi avvelenati. Nel 1976 divenne specie integralmente protetta a seguito del decreto ministeriale Marcora. Nonostante le tutele, attualmente il Wwf stima che circa 200-500 esemplari ogni anno vengono uccisi per mano dell’uomo, dai bracconieri senza scrupoli oppure per via di incidenti stradali. Per approfondire, continua a leggere su IlVibonese.