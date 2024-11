Un cane è stato soccorso mentre vagava spaesato lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, nel Reggino. L’animale è stato recuperato grazie alla sinergica collaborazione tra le squadre Anas e la polizia stradale di Siderno. La presenza dell’esemplare lungo la trafficata arteria di collegamento, rappresentava un pericolo per lui e per la sicurezza stradale degli utenti in transito. Il cane sta bene e si trova al Commissariato di Polistena in attesa di trovare una famiglia che lo accolga e gli faccia riscoprire il calore di una casa.