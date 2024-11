Torna il programma di approfondimento condotta dal direttore di LaCnews24.it, Pasquale Motta. Alle 14.30 su LaC

C’è ancora spazio per la buona politica in Calabria? Ne parleremo nella puntata odierna di 22° piano, il programma di approfondimento condotto da Pasquale Motta. Ospite del direttore di LaCnews24.it Sebi Romeo, capogruppo Pd in Consiglio regionale. Diversi contributi da numerosi docenti delle università calabresi.

A partire dalle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it