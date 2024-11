Il 30 aprile i militanti e gli elettori del Pd saranno chiamati ad eleggere il segretario nazionale e l'assemblea nazionale. Ne discuteremo oggi a partire dalle 14.30 su LaC

Ritorna oggi il consueto appuntamento con la trasmissione condotta da Pasquale Motta. “Primarie Pd: ultimo atto”, questo il titolo della puntata odierna. Il 30 aprile i militanti e gli elettori del Pd sono infatti chiamati ad eleggere il segretario nazionale e l'assemblea nazionale. Oggi il dibattito finale. Ospiti in studio Chiara Mirabello, candidata nel collegio Vibo-Reggio Calabria per la mozione Renzi/Martina, Salvatore Pedullà, mozione Emiliano. In collegamento da Cosenza, Luigi Guglielmelli, capolista collegio uno per la mozione Renzi/Martina ed Enzo Damiano, mozione Orlando.

Conducono Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it e Riccardo Tripepi, giornalista e opinionista di lacnews24.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it