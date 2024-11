Una puntata tutta in rosa quella prevista domani, 10 marzo, del programma di approfondimento condotto dal direttore di LaCnews24.it, Pasquale Motta. A partire dalle 14.30 su LaC

Solo 32 i sindaci donne in Calabria. Quanto è difficile per una donna amministrare in questa regione? Sarà una puntata tutta in rosa quella prevista domani, 10 marzo, di 22° piano, il programma di approfondimento condotto dal direttore di LaCnews24.it, Pasquale Motta.

Ospiti in studio Annamaria Cardamone sindaco di Decollatura, Tiziana De Nardo sindaco di Pizzoni, Lucia Nicoletti, sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Papaianni sindaco di Paterno Calabro. In collegamento da Crotone Flora Sculco consigliere regionale.

A partire dalle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it