Nuovo appuntamento oggi con il programma di approfondimento condotto da Pasquale Motta. Ospite in studio Giuseppe Mangialavori. A partire dalle 14.30 su LaC

Ritorna oggi il consueto appuntamento con 22° piano, il programma di approfondimento condotto da Pasquale Motta. Ospite in studio il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. In collegamento Skype Bruno Talarico, FP CGIL. Ci collegheremo in diretta anche con la Cittadella regionale dove il presidente della Regione consegnerà i lavori per la costruzione della metropolitana della città capoluogo.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it