Un numero che sta mettendo in crisi le strutture di accoglienza. Forte allora l’allarme lanciato dal garante per i minori Marziale che chiede un intervento del governo centrale

Il loro numero è in aumento. Arrivano sulle nostre coste da soli, senza genitori, affidati a traballanti barconi e a destini incerti da padri e madri disperati che cercano di allontanarli da destini macchiati da guerre e torture.

In Italia i minori non accompagnati sono secondo dati aggiornati allo scorso mese di giugno poco più di 12 mila. In Calabria sono 900, un quarto di quelli accolti dalle coste siciliane. Eppure anche se i numeri non sono da capogiro il sistema di accoglienza sta andando in crisi.

Per il garante dei minori Marziale è doveroso investire della questione il governo centrale per evitare che i minori si ritrovino a soggiornare più tempo del dovuto nei luoghi di prima accoglienza. Magari sparendo nel nulla.

«Se davvero dietro questa deriva umanitaria – afferma il Garante - si celano interessi criminosi, come sfruttamento della prostituzione, pedofilia, arruolamento nelle fila della criminalità, ebbene io non intendo esserne compartecipe ed allora faccio l'unica cosa che mi sembra risolutiva, ossia urlare pubblicamente al governo centrale di intervenire».

Tiziana Bagnato