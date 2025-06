«Per ora, voce a Peppe Valarioti con l’ausilio di audiocassette dell’epoca, ma abbiamo in mente un film da girare e realizzare in Calabria con attori della Piana. Esiste già una bozza di sceneggiatura e ci candidiamo per produrlo con un finanziamento adeguato per i 50 anni dalla sua scomparsa, affinché possa uscire nel 2030. Peppe Valarioti lo merita e noi ci siamo». È quanto dichiara Gianluca Palma, giornalista e regista, che con Giulia Zanfino e Mauro Nigro ha realizzato il film-documentario "Medma non si piega” proiettato in anteprima a Rosarno qualche settimana fa.

«Una grande emozione – aggiunge – la recente prima all’anfiteatro comunale Rosarno del docufilm “Medma non si piega”. Avevamo promesso che per i 45 dalla morte avremmo realizzato docufilm per raccontare la storia del coraggioso e straordinario Peppe Valarioti. Abbiamo mantenuto la nostra promessa. Lo abbiamo fatto con passione, pur sobbarcandoci molti dei costi, motivo per il quale la raccolta fondi deve proseguire. Ma già guardiamo oltre. Non ci fermeremo qui».

Il docu-film è una produzione Ugly Films, in collaborazione con l’Anpi provinciale di Reggio Calabria e il supporto dell’associazione culturale Officina numero 8, Casa del Popolo Valarioti, in memoria del giovane dirigente comunista di Rosarno ucciso da mano ancora ignota l’11 giugno 1980.

«Il documentario - spiega ancora Gianluca Palma, giornalista e regista - viaggerà insieme a quello già prodotto sempre da noi e dedicato a Giovanni Losardo, l'assessore di Cetraro nel cosentino, oltre che segretario generale della Procura di Paola. Fu ucciso solo dieci giorni dopo Giuseppe Valarioti, il 21 giugno 1980. Il secondo delitto politico mafioso in Calabria. Crediamo di avere un debito di memoria con le vittime della ‘ndrangheta troppo marginalizzate e dimenticate. Noi iniziamo da loro. Dopo l'anteprima a Rosarno, saremo presto alla procura di Paola per raccontare entrambe le storie e così unire la Calabria nord con quella sud».

Altre proiezioni sono in procinto di essere programmate a Polistena, Riace e a Reggio Calabria durante la stagione estiva. Quest'ultima in collaborazione con la Città Metropolitana. Intanto tappa anche a Trame Festival il 19 giugno a Lamezia Terme.

Continua a leggere su IlReggino.it