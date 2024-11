Un set cinematografico animato dalla società civile per raccontare una storia da non dimenticare e consacrare questo come luogo di memoria. Ecco cosa diventerà domani (11 ottobre) pomeriggio il tratto di strada di campagna dove si consumò il primo omicidio politico-mafioso in Calabria nella notte tra il 10 e l'11 giugno del 1980. Tutto è pronto per mettere "in scena" coralmente un'azione di cinema partecipativo tra San Ferdinando a Nicotera, al confine tra Reggio e Vibo Valentia.

«Tanta felicità quella sera del 10 giugno 1980, dopo avere vinto le elezioni a Rosarno. Per questo Peppe Valarioti e altri 8 compagni del Pci decisero di andare a cena insieme per iniziare a festeggiare. Dopo oltre 44 anni è lì, davanti all’ex ristorante “La Pergola” di Nicotera Marina che, come Ugly Films, abbiamo deciso di tornare, per ricordare le lotte sociali e culturali di Peppe Valarioti».



Gianluca Palma di Ugly films e Ilaria Bottiglieri, pronipote di Peppe Valarioti, affidano a un post su face book l’appello per la fiaccolata fino al luogo in cui il giovane dirigente del partito comunista di Rosarno fu ucciso, a Nicotera marina, sulla strada provinciale 36 nel giugno del 1980. «L’11 ottobre siete tutte e tutti invitati a fare con noi un’azione artistica, filmica e di partecipazione. La Sp 36 è buia, non c’è illuminazione pubblica, neanche un lampione, quindi dotatevi, se potete, di torce/fiaccole luminose, anche quelle a batteria per il campeggio. Illuminiamo la sp 36, restituiamo luce alla storia di Peppe Valarioti. Portiamo avanti il progetto insieme ai familiari di Peppe che in questi anni di lavoro ci hanno aperto le porte di casa e fornito documenti inediti. Ma abbiamo anche il sostegno delle Istituzioni del territorio e di amici e amiche».

La fiaccolata, le riprese e la raccolta fondi

L'appuntamento è per venerdì 11 ottobre. Il ritrovo per la fiaccolata “Stop ‘Ndrangheta - Peppe Valarioti vive” sarà tre le ore 18 e 19 (orario dell’ultima navetta) davanti al ristorante “Gaetanaccio” sulla SP 49 di Rosarno, nella zona della foce del Mesima. Poi da San Ferdinando si partirà in corteo verso l’ex ristorante “La Pergola” dove avvenne l’agguato, a Nicotera Marina. L’evento è organizzato dalla Ugly Films, in collaborazione con l’Anpi comitato provinciale di Reggio Calabria, con la Casa del Popolo Valarioti - Officina numero 8 di Rosarno, e con la provincia di Vibo Valentia e il Comune di Nicotera.

L’appello è già stato sottoscritto anche dai familiari Vanessa Ciurleo e Carmela Ferro, da Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni contro le mafie e la corruzione.

La fiaccolata “Stop ‘Ndrangheta - Peppe Valarioti vive” farà parte del film-documentario “Medma non si piega” in lavorazione. Pertanto chi parteciperà farà parte delle riprese.

