VIDEO | Con l’arrivo dell’estate aumentano le richieste di assistenza e una clinica veterinaria del capoluogo si conferma per molti un punto di riferimento: «Le patologie più diffuse? Tra i cuccioli le malattie infettive, in età adulta quelle gastroenteriche e le respiratorie»

Impegnati come siamo ogni giorno ad evitare le mille insidie della sanità ordinaria, dimentichiamo spesso bisogni e necessità del mondo animale. Eppure i dati parlano chiaro. Nelle famiglie italiane vivono circa 60 milioni di bestiole. E la Calabria non fa eccezione.

L'arrivo dell'estate comporta una maggiore richiesta di assistenza medica per gli animali domestici. A Catanzaro si consolida un punto di riferimento.

Animali e patologie

«Il cane è l’animale più presente nelle case – dice al nostro Network LaC la dottoressa Cristina Anastasi, medico veterinario – rispetto al gatto che comunque fa compagnia a tantissime persone. I cosiddetti cani meticci sono i più resistenti rispetto ai cani di razza che presentano maggiori esposizioni alle patologie».

Ma perché in genere si porta un pet, così si chiama l'animale d'affezione, dal veterinario? «Le patologie più ricorrenti – continua la consocia della clinica veterinaria catanzarese CeVeCa – cambiano in base alla fasce di età. Da cuccioli ovviamente sono le malattie infettive, poi in età adulta quelle gastroenteriche e le respiratorie, fino a quelle chirurgiche».

Paziente a sorpresa

Qui, nei nuovi locali di Via Caprera ne passano tantissimi: ma c’è stata una volta in cui non si aspettava che arrivasse quel tipo di animale? «Sì fa ricordando divertita – ci hanno portato un gallo, un gallo da compagnia. Si era ferito, si era fratturato un'unghia e aveva in corso un'emorragia abbastanza importante. Ma lui è stato bravissimo, sul tavolo si è fatto tranquillamente medicare e fasciare. Poi stanno prendendo sempre più piede gli animali esotici, quindi vari tipi di serpenti, conigli, criceti, cavie».

No-stop settimanale

In previsione dei flussi estivi anche i medici vogliono farsi trovare preparati. «Nella nostra clinica – conclude la Anastasi – abbiamo un orario d'apertura che va dalle 8.30 di mattina alle 20.30 di sera, anche di domenica, in cui vengono espletate le visite di routine, quelle specialistiche, ed i day hospital in terapia intensiva. I pazienti che non possono essere dimessi dalla clinica per motivi prettamente sanitari vengono assistiti in ricovero notturno con un medico dedicato. In ogni caso facciamo formazione con i proprietari ed offriamo pacchetti di assistenza per tutto l’anno».