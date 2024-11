L’obiettivo è quello di fornire immediata assistenza in situazioni di particolare emergenza che si presentino anche al di fuori degli orari di apertura dei Servizi sociali di riferimento. Con questa mission è partito il progetto "PrInS", Pronto intervento sociale, attivo h24, dal lunedì alla domenica, 365 giorni l'anno. Un servizio promosso dal settore Politiche sociali ed abitative del Comune di Catanzaro e gestito dagli enti del Terzo settore "Fondazione Città solidale", "Gruppo emergenza rupe ventosa" e da "Coriss".

«Le attività di Prins - riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune - sono articolate attraverso l'accoglienza delle richieste di emergenza; l'ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori della centrale operativa, gestita da Geruv, che rispondono al numero 800800312; la valutazione del bisogno e l'attivazione dell'intervento attraverso l'Unità di strada; l'invio/segnalazione ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico e l'attivazione di interventi di collocamento in strutture di accoglienza per situazione di particolare gravità ed emergenza indifferibile. Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha previsto due Centri per l'ascolto, uno gestito da Coriss situato nella frazione Sarrottino di Tiriolo e l'altro, gestito da Fondazione Città solidale a Catanzaro».

«L'istituzione e l'avvio di questo progetto - ha dichiarato l'assessore Venturino Lazzaro - costituisce un ulteriore segnale di attenzione da parte dell'Amministrazione e del settore Politiche sociali verso categorie fragili ed a rischio di emarginazione sociale. Sono certo che aiuterà tante persone in difficoltà». Il progetto, la cui durata è di un anno, è rivolto a tutti i residenti e soggetti temporaneamente presenti sul territorio dell'Ambito territoriale sociale di Catanzaro.