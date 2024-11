Non si ferma lo sciame sismico in corso da ieri sulla costa crotonese. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dalla mezzanotte di ieri sono state rilevate nella zona cinque scosse di terremoto. La più intensa è stata di magnitudo 2.6 alle ore 00:54, con epicentro a 9 chilometri da Crotone. Le ultime scosse sono state registrate a Cutro questa mattina intorno alle 8 con magnitudo 2.4. Quattro giorni fa la stessa aera è stata interessata da due terremoti di magnitudo 3 e 3.5.