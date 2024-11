Durante l’incontro sono stati rilasciati degli encomi e si è tenuta la presentazione de “Il libro dei nobili e notabili della Calabria”

Encomiato il giovane Andrea Varano per un atto eroico risalente al 2009, salvando da morte certa il Signor Francesco Bennardo. Attestazione di Merito e Medaglia dell'Aic sono stati rilasciati dal presidente Vincenzo Costa in occasione della presentazione dell' Aic, Associazione italiana dei cavalieri, alla Casa della Cultura in Crotone. Inoltre è stato presentato in anteprima dal Costa “Il libro dei Nobili e Notabili della Calabria” edizione 2016 - 2018 sotto il patrocinio dell'Accademia Araldica Italiana dei Cavalieri.

Una sala gremita ha seguito l'evento. Altri encomi sono stati rilasciati ai Soci : G. Geracitano, F. Lamberti, E. R. Calendini, G.F. Calendini, monsignor Pancrazio Limina, Antonella Marazziti, Vincenzo Costa. Da parte dell'Orafo Michele Affidato di Crotone è stata rilasciata una targa a ricordo. Sono intervenuti per i saluti don Ezio Limina, il presidente del Consiglio di Crotone Serafino Mauro il quale ha assicurato all’associazione la collaborazione massima del Consiglio Comunale.

Ha aperto i lavori il cavalier Vincenzo Presidente dell’ Aic elencando le finalità associative e la creazione a breve in Crotone di una Accademia Italiana dei Cavalieri.Il tutto moderato dalla giornalista Antonella Marazziti.