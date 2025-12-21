Anche quest'anno la Uil Calabria e i Vigili del fuoco del comando Provinciale di Crotone regaleranno ai piccoli pazienti dell'ospedale San Giovanni di Dio una giornata speciale con doni che saranno consegnati dai Supereroi in divisa. L'auto scala dei vigili del fuoco si trasformerà in una speciale slitta di Babbo Natale che atterrerà nel reparto pediatrico. Una iniziativa per far vivere una giornata speciale ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. «Anche se costretti in ospedale vogliamo che i più piccoli possano continuare a credere nella bellezza del Natale e nella dolcezza di una sorpresa». L'appuntamento è per lunedì 22 dicembre alle ore 11,30 presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Crotone.