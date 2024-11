Un nuovo spazio dotato di servizio wi-fi gratuito. A Girifalco diventa sempre più facile connettersi alla rete e navigare sul web. Da pochi giorni è stata attivata in paese la terza area con accesso gratuito ad internet. È la scalinata di corso Migliaccio ad unirsi alle due zone già coperte precedentemente dal servizio, ovvero "Borg@rte" con Palazzo Staglianò e l'area verde "Peter pan".



Una possibilità che strizza l'occhio al futuro, consentendo un rapido collegamento con il resto del mondo e dando modo a tutti di rimanere aggiornati con quanto accade altrove pur restando seduti in uno dei luoghi più frequentati dalla comunità girifalcese.



«Il servizio rientra nel progetto di marketing territoriale seguito dal vicesindaco Alessia Burdino unitamente all'assessore al bilancio Domenico Giampà - si legge in una nota del Comune - . Il progetto "Forever young", il cui obiettivo è quello di valorizzare i luoghi simbolo di Girifalco, proseguirà in questi giorni con un importante intervento artistico su corso Migliaccio».



È possibile accedere ad internet utilizzando il servizio wi-fi gratuito in modo automatico. In nessuna delle tre aree connesse è infatti richiesta la digitazione di una password.