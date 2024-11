La delibera è stata approvata durante l'ultima seduta del Consiglio comunale. Il sindaco, Gianni Speranza "Calipari esempio di coraggio e abnegazione"

LAMEZIA - Una strada di Lamezia Terme sarà intitolata a Nicola Calipari, funzionario del Sismi ucciso nel 2005 in Iraq durante le operazioni di liberazione della giornalista Giuliana Sgrena. Lo ha deliberato il Consiglio comunale nell'ultima seduta. "Siamo molto felici - ha dichiarato il sindaco Gianni Speranza - di intitolare una via in ricordo di Nicola Calipari, nostro conterraneo, il quale aveva condotto un'operazione delicatissima, nei territori iracheni, per portare in salvo la vita della giornalista de Il Manifesto e in precedenza aveva liberato anche altri ostaggi. Con l'intitolazione di una strada della nostra città a Nicola Calipari vogliamo ricordare l'esempio coraggioso di una persona che ha lavorato con spirito di abnegazione mettendo a rischio la sua vita pur di garantire la sicurezza altrui".