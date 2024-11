Si è tenuta ieri, nella splendida cornice del Castello di Oriolo, la cerimonia di apertura del Festival Nazionale de "I Borghi più Belli d'Italia", un evento di rilevanza nazionale che celebra le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche dei Borghi italiani.

All'evento hanno partecipato numerosi rappresentanti e delegati provenienti da oltre 200 comuni che fanno parte dell'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia", con una significativa presenza di ospiti che ha portato all'occupazione di oltre 500 camere nelle strutture ricettive della zona. Oltre 2.000 persone hanno animato il centro storico di Oriolo, rendendo questa giornata una vera e propria festa di comunità e tradizioni.

L'inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali e internazionali, tra cui il sindaco di Oriolo, Simona Colotta, il sindaco di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù, il coordinatore regionale dell’Associazione "I Borghi più Belli d’Italia in Calabria" Andrea Ponzo, il presidente nazionale dell’Associazione Fiorello Primi, il presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino, il segretario di Stato della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati, il consigliere regionale Pasqualina Straface e l'assessore alle Attività Produttive della Regione Calabria Rosario Varì.

L’assessore – si legge in una nota - ha sottolineato l'importanza dei borghi per lo sviluppo economico e sociale della Calabria, evidenziandone il ruolo cruciale come espressione di eccellenza, soprattutto nei settori dell'artigianato e dell'enogastronomia e ribadendo l'impegno della Regione nella valorizzazione di queste realtà locali, ponendo la loro cura e crescita al centro dell'azione regionale.

Il Festival ha visto la partecipazione di diverse emittenti radiotelevisive nazionali e regionali, tra cui anche la TV di San Marino, che hanno documentato l'evento dando grande risalto all'importanza della valorizzazione dei Borghi italiani come simboli di bellezza e tradizione. Inoltre la popolarità dell’evento e l’interesse del pubblico sono stati evidenziati dall’elevato numero di visualizzazioni e condivisioni social dei contenuti realizzati.

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stato senza dubbio l'Orienteering Dinner – conclude la nota -, la cena itinerante che ha permesso ai visitatori di scoprire le meraviglie di Oriolo e, al contempo, assaporare i piatti tipici della tradizione calabrese. La serata è stata poi chiusa dal concerto della band folk rock “Il Parto delle Nuvole Pesanti”. Un’esperienza unica che ha saputo coniugare cultura, gastronomia e divertimento.

Il Festival proseguirà nei prossimi giorni a Rocca Imperiale con un ricco calendario di eventi, incontri e manifestazioni.